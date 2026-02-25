Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря врати до дни

Снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Остават броени дни до затварянето на отделението по детска хирургия към МБАЛ "Св. Анна". Началникът на отделението д-р Румен Христов отново потвърди волята на екипа да търси работа в болници в Бургас.

Христов посочи, че до това решение не се е стигнало спонтанно, то не е емоционално или прибързано, а резултат от дълги размисли и натрупано напрежение през последните години.

Още миналата година имахме подобни намерения. Нищо генерално не се промени, каза той за Радио Варна.

Лекарят коментира и спекулациите в публичното пространство относно възнагражденията. Публикувани фишове със сума от 10 000 лева, предизвикаха разнопосочни реакции.

Имаше манипулация. Не става дума просто за 10 000. Ако ще бъдем коректни, трябва да се покажат данните за десетгодишен период, коментира медикът. Той допълни, че за шест месеца има над 420 часа извънреден труд - значително над законово допустимите 150 часа годишно. Това са над 50 работни дни извънреден труд, изчисли той.

Главната мотивация на лекарите да напуснат са условията на работа.

В момента, въпреки желанието ни да бъдем модерни, правим медицина от 18. век, повтори думите си хирургът. По думите му отделението е красиво след ремонт, но липсва ключова апаратура. Таваните и стените с рисунки не лекуват. Имаме един лазер, закупен с помощта на дарения. Нямаме лапароскопска апаратура. Почти всичко ни е дарение, каза той.

Опитите на ръководството да задържи екипа Христов определи като закъснели.

Когато падна гилотината и ни отрязаха главата, тогава ни предложиха да ни зашият три нови, изрази се образно той.

