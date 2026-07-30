Детски лагер в Равда остана без кухня заради храни с изтекъл срок и сериозни нарушения

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) запечата кухнята на хотел в Равда, в който са настанени 17 деца от спортен клуб в София. Мярката е предприета след съвместна проверка на няколко институции в рамките на засиления контрол върху детските лагери по Черноморието.

При инспекцията в кухненския блок проверяващите са установили храни с изтекъл срок на годност, продукти без етикети и проследимост, неправилно съхранение на храните, както и липса на задължителната документация за храненето на децата.

„Незабавно ще запечатаме кухненския блок. Той ще бъде отворен едва след като всички нарушения бъдат отстранени и бъде извършена повторна проверка“, заяви директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич д-р Стелияна Генчева, цитирана от bTV.

Проверката е част от мащабна междуинституционална акция на Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Регионалните здравни инспекции и МВР. Контролът обхваща целия процес по организирането на детските лагери – от транспорта и условията за настаняване до качеството на храната, хигиената, безопасността на басейните, както и спазването на забраните за тютюнопушене и употреба на райски газ.

До момента са проверени общо 18 места за настаняване на деца, съобщи директорът на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ в Министерството на туризма Иван Виделов.

„Констатирани са 11 нарушения, като повечето са маловажни и са отстранени след дадени предписания. Има един обект, който е затворен, защото състоянието беше много лошо. Говорим за извадени контакти от стените, течаща мивка, която не може да бъде спряна, както и за настаняване на по шест-седем деца в една стая, което е недопустимо“, каза Виделов.

От Регионалната здравна инспекция – Бургас уточниха, че проверките са насочени и към начина на хранене и здравословните условия в лагерите.

„Ще проверим храненето, което е на блок маса, дали се спазват изискванията за здравословно хранене на учениците. Ще проверим и дали се спазва забраната за тютюнопушене в закритите части на ресторантите, както и дали не се употребява райски газ“, заяви Елица Караьозова от РЗИ – Бургас.

Междувременно гости на хотела в Равда заявиха пред медията, че ще търсят обезщетение за платените туристически пакети, които включват и изхранване. Проверките по детските лагери ще продължат през целия летен сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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