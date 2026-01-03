снимка:Булфото

Ръст на респираторните заболявания и грип А отчитат здравните власти у нас.

От Министерството на здравеопазването напомниха за спазване на хигиенно-епидемиологичните мерки, които ограничават заразите. Най-масово вирусните инфекции засягат децата.

Детското отделение на болницата в Горна Оряховица е запълнено на 75% с малки пациенти с респираторни заболявания. Основно децата се лекуват от грип А.

"Почти всички са с респираторни инфекции, доста е голям делът на позитивните за грип А. Започва с втрисане, температура, внезапно начало. Родителите казват - До вчера нищо му нямаше, а днес се събужда и детето е много зле'", каза началникът на отделението по педиатрия д-р Елена Зарева.

Веселина Калинова и дъщеря ѝ Соня от Дряново едва сега се възстановяват от едноседмичен тежък грип.

"Първите три дни беше с температура, включихме антибиотик и сега вече е малко по-добре. Много е тежък грипът", заяви майката на детето.

Здравните власти препоръчват да се избягват масови събирания и да се носят маски, за да се ограничи разпространението на инфекциите.

"Щом се почувствате зле, моля, сложете маска, когато ходите на магазин, за да ограничите разпространението на вируса", призова д-р Зарева, предава Bulgaria ON AIR.

Голяма част от личните лекари не дежурят по празниците и пациентите посещават спешни кабинети. Медици съветват при първи симптоми да се приемат температуропонижаващи средства.

