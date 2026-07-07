Детското отделение в Многопрофилната болница в Силистра пред затваряне

Снимка: МБАЛ-Силистра

Министерството на здравеопазването се намеси по случая с опасността от спиране на работата на детското отделение в силистренската болница. По разпореждане на ведомството вече тече проверка, а институциите в областта ще търсят спешно решение за кадровия недостиг.

Министерството на здравеопазването е предприело административни действия за овладяване на ситуацията в Многопрофилната болница в Силистра след информацията за възможно преустановяване на дейността на детското отделение. Това става ясно от писмен отговор на министерството по запитване на БНР.

На 6 юли здравното министерство е възложило проверка на Регионалната здравна инспекция в Силистра за състоянието на педиатричното отделение, кадровата му обезпеченост и организацията на медицинската помощ в областта.

По данни на РЗИ към момента отделението разполага с 25 легла, от които 17 са заети. Потвърждава се обаче, че педиатри са подали предизвестия за напускане, което създава риск за непрекъсваемостта на дейността.

От министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините акционери и представители на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки.

Директорът на болницата д-р Васил Славов също получи въпроси от БНР по темата, но отговорът му се изчерпа с препоръка информация да бъде следена в страницата на лечебното заведение във фейсбук.

От Министерството на здравеопазването заявяват, че след приключване на проверката и работната среща ще предоставят допълнителна информация за предприетите действия за гарантиране на детската болнична помощ в област Силистра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!