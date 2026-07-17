Детското отделение в Ямбол е пред риск от затваряне

Снимка: Гугъл мапс

Липсата на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма въпреки доброто заплащане.

Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните им колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение д-р Панайот Диманов.

"Те предпочитат доболничната помощ, където няма дежурства, няма неразположение, няма тежки случаи."

Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите ще трябва да бъдат насочвани към други области, посочва БНР.

"Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение - един, двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, не дойдат, в Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам къде ще бъдат обслужвани децата с тежки случаи."

Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол.

Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини младите лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов.

Редактор "Екип на Петел",

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