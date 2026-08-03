Детското отделение в ловешката болница е затворено до края на август

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До края на август детското отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч е затворено, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Росица Милчева. Като причина в заповедта на изпълнителния директор на болницата са посочени ремонтни дейности в отделението.

"Ние регулирахме миналия ден насочването на спешните случаи на деца от екипите на спешна помощ директно към Университетската МБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, за да не се губи време", каза д-р Росица Милчева, директор на РЗИ.

Тя потвърди, че вчера в ловешката болница е извършена спешна проверка, разпоредена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, предава БНТ. Целта е била да се установи дали има фалшиви пациенти и дали наличният персонал отговаря на този по графика. Докладът и цялата документация са изпратени до министър Ивкова.

"От утре започва проверката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, разпоредена от министъра на здравеопазването", посочи областният управител Пламен Христов.

По негова покана министър Катя Ивкова посети ловешката болница в петък. Проверката ѝ на място установи лошо финансово състояние и безстопанственост по отношение управление на собствеността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Редактор "Екип на Петел",

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