Девет сигнала са получени в пожарната в Петрич след бурята

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Девет сигнала, свързани с последиците от силната буря, са постъпили в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Петрич, съобщи за БТА началникът на службата главен инспектор Стоян Тилев.

По думите му осем от сигналите са получени през нощта, а още един – тази сутрин. Всеки от тях е включвал по две или три произшествия, свързани основно с паднали дървета на различни места, които са затруднявали движението и е било необходимо да бъдат разчистени.

Най-сериозно е положението в град Петрич, където са нанесени и най-много щети, посочи Тилев.

Основната причина за инцидентите е силният вятър, който е съборил множество, включително и здрави дървета.

„Вятърът беше много силен и компрометира дори здрави дървета“, каза началникът на пожарната.

По думите му именно силният вятър е създал най-сериозните проблеми по време на бурята, макар че опасност са представлявали и проливният дъжд, и гръмотевичната активност.

Към момента екипите продължават да следят обстановката.

Редактор "Екип на Петел",

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