Девет варненски ученици ще бъдат отличени в конкурс по програма за превенция на употребата на наркотични вещества

За шеста поредна година по повод 31 май – Световен ден без тютюн, дирекция „Превенции“ при Община Варна проведе конкурс за рисунка на тема: „Зависим или независим – Какъв е твоят избор?“. Инициатива е част от дейностите по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“, която се изпълнява от дирекция „Превенции“.

От девет години програмата успешно се реализира в партньорство с 18 варненски училища. Съвместните усилия са насочени към придобиване на знания за вредите от употребата на психоактивни вещества, оценка на рисковете за здравето и изграждане на мотивация и умения за водене на здравословен живот от учениците във възрастовата група V – VII клас.

Церемонията по награждаването ще се проведе на 29 май (петък) от 11:00 ч. във фоайето пред зала „Пленарна“, Община Варна. На 9 ученици в 3 възрастови групи (V, VI и VII клас) ще бъдат връчени грамоти и рисувателни комплекти за проявената креативност - творчески да прилагат получените по програмата за превенция знания за вредите от употребата на психоактивни вещества, оценка на рисковете за здравето и порива към живот без зависимости. Ще бъдат присъдени и 5 поощрителни грамоти и награди. Имената на заелите призови места в конкурса и произведенията им са публикувани на страницата на дирекция „Превенции“: prevencii.com

За смелостта и дързостта да се включат в конкурса всички останали 259 ученици ще получат „Удостоверение за участие“ в конкурса, съобщи Пресцентър на Община Варна.

