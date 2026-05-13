Девет земетресения край Техеран

Районът на Пардис, разположен източно от иранската столица Техеран, е бил разтърсен от серия от девет земетресения през изминалата нощ, съобщи иранската информационна агенция Мехр.

Сеизмичната активност е предизвикала нови притеснения сред експерти и местни жители, че в бъдеще регионът около Техеран може да бъде изправен пред по-сериозно земетресение, предаде Нова телевизия, позовавайки се на Ройтерс.

По данни на властите трусовете са били усетени в район близо до разлома Моша - една от най-активните сеизмични зони в Иран. Макар подобни явления да не са рядкост, серия от последователни трусове в кратък период се случва по-рядко.

Държавни медии съобщават, че най-силният от трусовете е бил с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер. Няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

Сеизмолозите отказват да уточнят дали серията от земетресения е освобождаване на натрупано напрежение или сигнал за предстояща по-силна сеизмична активност.

Експертът смятат, че дори умерени земетресения могат да имат тежки последици в столицата заради високата гъстота на населението и уязвимата инфраструктура, което затруднява реакцията при бедствия.

Иран остава една от най-сеизмично активните и рискови страни в света. Сред най-тежките трагедии в новата му история остава земетресението в Бам през 2003 г., при което загинаха над 30 000 души.

