Девети пореден протест в подкрепа на варненския кмет

Снимки: Булфото

Девети пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев се провежда във Варна.

Говорителят на протеста Борис Касиков припомни, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. В изявлението си той каза, че всеки един от състава е имал някакви прегрешения в миналото и посочи конкретни дела, предава Радио Варна.

По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа във вторник.

Млада майка не пропуска да се включи във всеки един протест. И този път е там, за да заяви подкрепата си. Тя посочи, че не вярва в българското правосъдие, но ще участва в акциите, докато справедливостта възтържествува.

Протестът премина в шествие до площад "Независимост". Организаторите предварително призоваха участниците в акцията да носят фенерчета.

Целта на демoнстрацията с масово осветяване на сградата на Съдебната палата да се поиска изсветляване на съдебната система. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязват още инициаторите на протеста.

Искането на протеста е свобода за политическите затворници и край на срастването на съдебната система с политически и олигархични кръгове в страната.

