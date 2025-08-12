Деветнадесети ден продължава борбата с огъня в Пирин

Булфото

Деветнадесети ден огнеборци, горски служители и доброволци продължават борбата с огъня в Пирин, като днес в потушаването на огъня се включиха и служители на Националния парк "Пирин".

По-рано днес от страната на ДГС Сандански при село Плоски огънят навлезе на територията на парка.

Пламъците обхванаха около 15 декара от територията му, съобщи директорът на парка Росен Баненски, предаде БНР.

Към момента пожарът е низов, като в потушаването при село Плоски участват и около 40 служители на Държавното горско стопанство - Сандански, съобщи за Радио Благоевград директорът инж. Симеон Ефремов.

Надеждата на огнеборците е пожарът да бъде локализиран, за да се спре разпространението му.

