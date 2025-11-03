Деветнайсетгодишна шофьорка загина при катастрофа в Русенско

снимка: МВР

Деветнайсетгодишна шофьорка е загинала при тежка катастрофа тази нощ по пътя между град Сливо поле и село Ряхово. Това съобщиха от полицията в крайдунавския град, предаде БТА.

Сигнал за инцидента е подаден около 22:40 часа снощи. Лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче, напуснал пътното платно и се блъснал в дърво. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Наложила се е намесата и на служители от противопожарната служба, които да извадят пътуващите от колата. Имало е и запалване в двигателния отсек на автомобила, което е било потушено.

При катастрофата на място е загинала шофьорката, а 17-годишната ѝ спътничка е тежко ранена и е настанена в Университетската болница "Канев" в Русе.

Причините за инцидента се изясняват.

