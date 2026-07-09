Девойка пострада при удар на кола в задната част на превозно средство на пътя край Варна
Булфото
Пътнотранспортно произшествие е настъпило вчера около 13:00 ч. по пътя в посока село Калоян, съобщават от ОД на МВР-Варна.
При инцидента 30-годишен водач на лек автомобил е блъснал в задната част движещото се пред него превозно средство, при което е пострадала 22-годишната му спътничка.
Жената е с контузия на главата и фрактура на трети пръст на лявата ръка, без опасност за живота.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!