Девойка пострада при удар на кола в задната част на превозно средство на пътя край Варна

Булфото

Пътнотранспортно произшествие е настъпило вчера около 13:00 ч. по пътя в посока село Калоян, съобщават от ОД на МВР-Варна.

При инцидента 30-годишен водач на лек автомобил е блъснал в задната част движещото се пред него превозно средство, при което е пострадала 22-годишната му спътничка.

Жената е с контузия на главата и фрактура на трети пръст на лявата ръка, без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!