Девойките на Първа ЕГ станаха шампионки по баскетбол

Отборът на Първа ЕГ триумфира във финала на баскетболния турнир за девойки VIII-X клас от Общинския кръг на ученическите игри – организиран за поредна година от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

В спора за титлата в залата на Икономическия университет те надиграха трудно достойните си конкурентки от III ПМГ „Акад. Методий Попов“ с 61:56, като на полувремето водеха убедително с 38:21.

Освен купата за първото място и златните медали, победителите и финалистките получиха още грамоти и баскетболни топки от организаторите на проявата. Победителят при юношите в тази възраст ще бъде определен в неделя.

Този уикенд в зала „Младост“ на ДКС ще станат ясни и първенците в бадминтона за възрастите V-VII, VIII-X и XI-XII клас, а на 14 и 15 февруари ще се проведат финалните турнири по хандбал за юноши и девойки XI-XII клас в МСК „Владислав Варненчик“ и ще бъдат определени победителите във всички възрасти на шахмата в Юнашкия салон.

