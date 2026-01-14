Деян Лозев се завръща в игра за Спартак

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Капитанът на Спартак Варна Деян Лозев се завръща на терена след близо двумесечно отсъствие. За последно той игра при 0:0 срещу Берое на 21 ноември в Стара Загора, а след това пропусна последния четири мача на своите за миналата година заради мускулна контузия.

Лозев вече е възстановен и след като тренира пълноценно от началото на зимната подготовка, ще играе в първата контрола срещу Фратрия утре (четвърък) от 14 часа в Белослав.

През есента Деян игра само в 12 срещи, тъй като при 1:1 срещу Славия на 28 септември напусна още в 8-ата минута със счупена скула и не взе участие в следващите четири шампионатни двубоя на тима.

Разбра се още, че аут за проверката с "братлетата" е Дамян Йорданов, тъй като чувства болки в пръстите на краката заради неудобни обувки.

