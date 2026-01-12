"Дейли мейл": Българка се подиграва с данъкоплатците на Острова

кадър: "Дейли мейл"

Българка, участвала в най-голямата измама с помощи в историята на Великобритания, се подигра с данъкоплатците, като поиска "Универсален кредит" след освобождаването ѝ от затвора, докато се оплаква, че е "депресирана" след съдебното дело, съобщи "Дейли мейл". Статията е озаглавена "Смеейки се в лицето на работещите усърдно данъкоплатци", предаде БНР.

Цветка Тодорова беше осъдена на три години затвор през май 2024 г. за участието си в измамата, чрез която бяха откраднати над 54 милиона паунда от данъкоплатците. След освобождаването ѝ обаче 54-годишната жена се завърна в дома си в Лондон и се регистрира за "Универсален кредит" заедно със съпруга си, който, по думите й, печели 1300 паунда на месец. Говорейки от нает апартамент, Тодорова обеща да се бори с опитите да бъде депортирана обратно в България и се похвали с начина си на живот, финансиран от данъкоплатците. Ето какво заяви Цветка Тодорова пред "Дейли мейл":

"Не искам да напускам Великобритания. Семейството ми е тук и ми помогна. Върнах се на помощи от 30 декември. Ще бъдат около 200 паунда на месец. Нямам право да работя".

Вестникът съобщава, че след като е информирало за случая Министерството на труда и пенсиите, то е започнало да преразглежда решението си отпускане на помощ на Тодорова. От бандата единствено Али Гюнеш продължава да е в затвора, останалите са на свобода, но под гаранция за имиграция в очакване на депортиране.

Репортери на "Дейли мейл" са се опитали да разговарят с други членове на бандата, но вратата им е била затворена. Техни съседи смятат, че те продължават да живеят охолно, като пушат по цял ден, облечени в халати.

Твърди се, че длъжностните лица са възстановили около 1 милион паунда от бандата, като се опитват да възстановят още 1 милион – значително по-малко от открадната сума, което предизвика недоволство сред британската общественост.

Групата беше разкрита, едва след като български полицай уведоми британските власти за престъпници в град Сливен, които са се сдобили с големи суми пари. Бандата е използвала 6000 самоличности, за да предяви искове за "Универсален кредит" и дори е използвала имената на деца, живеещи в България, като част от петгодишната измама.

