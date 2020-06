"Дейли мейл": Нападател уби с нож трима души в хотел в Глазгоу

Снимка и видео: "Туитър"

Нападател уби с нож трима души в хотел в Глазгоу, съобщава „Дейли мейл”. Мъжът, чиято самоличност все още не е разкрита, намушкал и полицай преди да бъде застрелян от спецчастите.

Драмата се разиграла около 13 часа. Центърът на шотландския град е под пълна блокада, пише nova.bg.

От полицията все още не дават официална информация за това какво точно се е случило, но потвърждават за намушкан техен служител.

Свидетел на нападението разказа, че е видял четири линейки, които транспортират ранени от мястото. „Видях лежащ на земята мъж от африкански произход, без обувки. Някой го държеше. Не знам дали имаше рана от куршум или прободна”, каза той.

Хотелът е бил използван за временно настаняване на бездомни по време на пандемията от коронавирус.

#Glasgow police officers run towards danger to save lives and deal with an armed subject.



One police officer is stabbed for their trouble. Remarkable people.



Media: This anti-police narrative MUST STOP. #BlueLivesMatter #ThinBlueLine pic.twitter.com/yxMo8FsGXD