Снимка Фейсбук, Дейвид Бекъм

Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм получи звезда на Алеята на славата в Холивуд на специална церемония, на която бе придружен от съпругата си Виктория Бекъм и голяма част от семейството си.



Бившият капитан на националния отбор на Англия благодари за влиянието, което Съединените щати са оказали върху живота му. Той сподели, че американското кино, начинът, по който спортът се превръща в спектакъл, както и личности като Майкъл Джордан постепенно са го привлекли към страната, която днес определя като свой „втори дом“, пише moreto.net.



Бекъм разкри, че именно Джордан го е вдъхновил да носи фланелката с номер 23.

„Той ми показа, че можеш да бъдеш повече от просто спортист“, заяви бившият футболист.

На церемонията присъства почти цялото семейство на Бекъм, като единственият отсъстващ беше синът му Бруклин, за когото се твърди, че е в обтегнати отношения с родителите си.





Виктория Бекъм се качи на сцената, за да отдаде почит на съпруга си. Тя подчерта неговата визия, решителност и трудолюбие, които според нея го характеризират през всичките 27 години, в които го подкрепя като спортист, бизнесмен и активист.



Сред гостите на събитието бяха и редица известни личности, включително холивудската звезда Том Круз. След церемонията той и Бекъм изгледаха заедно първия мач на САЩ на Световното първенство по футбол през 2026 г., в който домакините победиха Парагвай с 4:1.

Редактор "Екип на Петел",

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