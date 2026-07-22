Дейвид Бекъм спечели над 22 млн.евро от Световното

Снимка уикипедия, Brian MInkoff-London Pixels

Световното първенство беше изключително успешно за ФИФА по отношение на финансовите постъпления. Покрай голямото събитие доста други хора изкараха много пари. Един от тях е Дейвид Бекъм.

Съсобственикът на Интер Маями е спечелил над 22 милиона евро от различни рекламни договори по време на Мондиала. Лицето на Бекъм бе многократно показвано по време на Световното и то не само от трибуните по време на мачовете. Той участва в няколко рекламни кампании, които бяха във вихъра си в Съедините щати и по телевизиите из цял свят последния месец и половина, пише Спортал.бг.

Други знаменитости също имаха успешен Мондиал. Колумбийската певица Шакира, която вече редовно е част от големите футболни събития, ще прибере 17.5 милиона евро. Тя участва в шоуто на почивката на финала, когато изпя химна на Световното “Dai Dai”.

Футболната асоциация на Англия ще получи 20 милиона лири за класирането на отбора за полуфиналите и допълнителни 2 милиона за спечелването на третото място. Половината от тези пари обаче ще бъдат дадени на футболистите и треньорския щаб като бонуси.

Редактор "Екип на Петел",

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