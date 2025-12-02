Дежурен синоптик на НИМХ с прогноза за мраз в сряда

Пиксабей

През следващото денонощие над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно и главно в следобедните и вечерните часове на места в Западна България ще превали дъжд.

По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. През нощта в Западна и Централна България ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините, котловините и по долините на реките ще се образува мъгла.

През деня ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по крайбрежието на морето по-високи, а максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България. В София минималната температура ще бъде около 0°, а максималната – около 8°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо средното за месеца.

В планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

