Дежурни екипи ще наблюдават квартал в Сливен тази нощ

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Дежурни екипи ще наблюдават квартал "Комлука" в Сливен тази нощ. Причината е голям пожар, който избухна през деня в местността Св. Георги. Сигналът за инцидента бе подаден в 12:43 часа.

Пожарът е локализиран, но екипите ще дежурят да не се възпламени отново.

Огънят бе обхванал значителна площ борова гора. Няма засегнати къщи. На място бяха изпратени пет екипа на пожарната. В гасенето участваха и горски служители. Екипи на РУ Сливен осигуриха периметъра. В гасителните дейности активно се включиха и доброволци.

