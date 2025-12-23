Дежурни екипи ще следят за препълване на контейнерите по празниците във Варна

Снимка: Petel.bg

Няма да има промяна в работното време на шофьорите за сметосъбирането във Варна. Това каза за Радио Варна Николай Симеонов, управител на ЗМБГ. По думите му, са осигурени дежурни екипи, които ще следят за евентуално препълване на контейнерите и ще реагират в кратки срокове.

Симеонов подчерта, че дори по време на почивните дни хората ще могат да подават сигнали при проблеми с преливащи контейнери. Телефоните на нашите диспечери приемат сигнали почти денонощно, увери той.

По повод сигнали за натрупани отпадъци в местността Добрева чешма, Симеонов уточни, че проблемът там не се дължи на битовите отпадъци. Според него в тази и други вилни зони редовно се изхвърлят големи количества отпадъци от бригади, които извършват ремонти и разчиствания и работят нерегламентирано. Това не е постепенно натрупване от домакинства, а изхвърляне в големи обеми от фирми нарушители, обясни той.

От ЗМБГ потвърдиха, че телефоните, изписани на контейнерите, са реални и на тях действително могат да се подават сигнали.

По отношение на ресурсите за сметосъбиране, Симеонов посочи, че всеки ден на територията на Варна работят над 50 автомобила. В момента т.нар. "норд" съдове се обслужват от 12 автомобила, а стандартни пресоващи камиони, които са още 10 на брой, обслужват около 1500 контейнера. Този брой е напълно достатъчен, каза той.

Относно бюджета за 2026 г. Симеонов отбеляза, че решението за средствата е изцяло в правомощията на общината, като допълни, че следващата година предстои нова процедура. Настоящият договор на ЗМБГ изтича в края на месец юни.

