Дежурството на полицейски патрули и огнеоборци във Варна и региона започна с едноминутно мълчание и включени светлини

ОДМВР-Варна

Дежурството на полицейски патрули и огнеоборци във Варна, Провадия, Девня и други населени места в региона започна с едноминутно мълчание и включени светлини на служебните автомобили по повод 7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

На днешния ден държави от всички континенти осветяват световни емблематични обекти в синьо - значими обществени места, полицейски управления, правителствени и министерски сгради, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света.

България се включи в кампанията на ИНТЕРПОЛ заедно с около 100 други държави в знак на солидарност със световната полицейска общност и в знак на почит към загиналите униформени служители. У нас на 6 и 7 март 2026 година в синя светлина ще бъде осветена сградата на НДК в София.

