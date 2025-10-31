Ди ЕС Хоум Варна застава зад шампионките от ОУ „Добри Чинтулов“ – с подкрепа за Световните ученически игри в Китай

С дарение от 5000 лв. и активна обществена позиция, Мартин Димов и екипът на „Ди ЕС Хоум“ показват, че социалната отговорност е част от ДНК-то на компанията.

– Г-н Димов, „Ди ЕС Хоум“ дари 5000 лв. на момичетата от волейболния отбор на ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна, които ще представят България на Световните ученически игри в Китай. Как се роди тази инициатива?

– Всичко започна с един сигнал от родители и треньори – че тези момичета, шампионки на България във възрастовата група 2010–2013 г., имат реален шанс да прославят България, но срещат финансови затруднения с подготовката и пътуването до Китай. Веднага след като научих за това, бях категоричен, че няма как да останем безучастни. Варна има дълбоки спортни традиции и тези деца са доказателство, че бъдещето на волейбола ни е в сигурни ръце. Радвам се, че „Ди ЕС Хоум“ може да бъде част от тази мечта и да даде реална подкрепа.

– В последните години „Ди ЕС Хоум“ все по-често се свързва с обществени каузи и социална ангажираност. Това ли е част от философията на компанията?

– Категорично да. „Ди ЕС Хоум“ е верига строителни хипермаркети с 26-годишна история. През това време ние сме изградили не просто магазини, а доверие и общност. Нашата мисия винаги е била да създаваме среда – не само физическа, а и човешка. Вярвам, че устойчивият бизнес не може да съществува в изолация. Той трябва да бъде ангажиран с това, което се случва около него – с хората, с града, с младите.

Затова от години участваме активно в редица инициативи – както на местно, така и на национално ниво. В Бургас подкрепяме футболния клуб „Нефтохимик“, в Добрич – „Добруджа“, партнираме си с SOS Детски селища, както и с множество малки организации, училища и спортни клубове. Ние вярваме, че ако всеки бизнес инвестира малко в обществото около себе си, резултатът ще бъде огромен.

– Какво място заема Варна в стратегията и сърцето на „Ди ЕС Хоум“?

– Варна е специална. Това е градът, в който сме изградили една от най-силните си бази и който ни вдъхновява ежедневно. Тук сме не само като търговци, а като активна част от обществения живот. Като общински съветник имам възможност да виждам отблизо предизвикателствата и нуждите на хората, особено на младите.

Затова за мен беше важно не просто „Ди ЕС Хоум“ да направи дарение, а да дадем гласност на темата – да покажем, че във Варна има деца, които се подготвят да носят българския флаг в Китай, и че имат нужда от подкрепа. Призовах и колегите си от Общинския съвет, както и други местни компании, да последват примера.

– Освен дарението, какви други инициативи реализирате в града?

– През годините сме подкрепяли различни училища и спортни клубове, както и кампании, свързани с опазване на околната среда и доброволчески дейности. Варна е град с активен дух и за нас е важно да бъдем част от неговия ритъм. Само преди няколко седмици се включихме като партньор на финалния кръг от Националния шампионат по планинско изкачване – Планинско „Варна“ – Аладжа манастир, посветен на паметта на Тодор Славов. Това беше изключително емоционално събитие, което събра почитатели на моторните спортове от цяла България и показа колко силна е връзката между традиция, спорт и общност.

Подобни инициативи са част от философията на „Ди ЕС Хоум“ – да подкрепяме хората, които вдъхновяват, независимо дали това са ученици, спортисти или доброволци. Вярвам, че когато сме активни в обществото и показваме съпричастност, градът ни става по-единен и по-жив.

– Вие сте част и от местното управление. Как гледате на взаимодействието между бизнеса и институциите в подкрепа на спорта и младите хора?

– Вярвам, че това взаимодействие е ключово. Бизнесът и общината не бива да бъдат в паралелни светове – те трябва да работят заедно. Когато институциите осигурят стабилна рамка, а бизнесът се включи активно с ресурси, опит и инициативност, резултатите идват бързо.

В случая с момичетата от ОУ „Добри Чинтулов“ това е пример как една обща кауза може да обедини различни страни. Отборът получи подкрепа, обществото научи за техния успех, а бизнесът показа, че е неразделна част от тази общност.

– Какво Ви мотивира лично да се ангажирате с подобни инициативи?

– Мотивира ме усещането, че можем да променим нещо. Не е нужно винаги да мислим в мащаби на милиони – понякога едно навременно действие има огромен ефект. Когато видиш усмивките на тези деца и знаеш, че си им помогнал да сбъднат мечта, това е най-голямата награда.

Като управител на „Ди ЕС Хоум” Варна и човек, който живее и работи във Варна от години – завършил образованието си тук и създал семейството си в града, – чувствам лична отговорност да давам пример както на колегите си, така и на следващото поколение.

- Какво бихте казали на момичетата, които заминават за Световните ученически игри в Китай?

– Да се борят с дух и да не забравят, че вече са победителки. Те ще носят не просто цветовете на България, а гордостта на целия ни град. Ние ще бъдем зад тях – с вяра, че ще се върнат не само с медали, а и с вдъхновение да покоряват още върхове.

– И на финала – какво следва за „Ди Ес Хоум“?

– Продължаваме да развиваме веригата си, да подобряваме обслужването и да инвестираме в устойчиви практики. Но паралелно с това ще продължим да стоим зад каузи, които имат смисъл – особено свързани с младите, спорта и образованието. Защото вярвам, че истинският успех на една компания не се измерва само в обороти и магазини, а в това колко е оставила след себе си за хората и града, в който живее.



