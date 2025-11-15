Диабетът се превръща в епидемия, предупреждават специалисти

Пиксабей

Ако преди десетилетие медицинската общност призоваваше основно за по-добър контрол на кръвната захар, днес ендокринолозите „развяват червения флаг“ и настояват профилактиката да бъде държавен и обществен приоритет, а не еднократна инициатива. Това предаде Нова нюз.



Темата бе засегната в здравното предаване „Пулс“, където гостуваха ендокринолозите проф. д-р Цветалина Танкова и доц. Даниела Попова.



Проф. Танкова определи включването си в ръководството на Европейската асоциация за изучаване на диабета като „огромна чест и отговорност“: „За първи път представител на Централна и Източна Европа е в този борд. Това е признание не само за мен, а и за българската диабетология“.



Тя изнесе тревожни данни за разпространението на заболяването: „589 милиона души по света живеят с диабет. Това означава, че един от девет възрастни е със захарен диабет. След 20 години прогнозата е един от осем“.



По думите ѝ почти всеки човек вече има близък, колега или приятел, който страда от диабет, а тенденцията за увеличаване на случаите продължава.

Въпреки тревожната статистика проф. Танкова подчерта, че заболяването може да бъде предотвратено: „Гените имат значение, но факторите на околната среда са решаващи. Начинът ни на живот може да обърне тенденцията“.



Тя посочи затлъстяването като основен рисков фактор за диабет тип 2: „Наднорменото тегло не е козметичен дефект. То е заболяване, което отваря вратата към над 200 други болести, включително диабет“.



Особено внимание проф. Танкова отдели на понятието преддиабет: „Това е междинно състояние, което може да бъде обратимо. Но в тази фаза вече се развиват усложнения. Тоест – дори при преддиабет може да е късно. Трябва още по-ранна намеса“.



За оценка на риска тя препоръча валидирания у нас финландски въпросник: „При резултат над 10 точки има риск за преддиабет, над 12 – риск за диабет. Българската популация се оказа по-рискова от европейската“.

Доц. Даниела Попова коментира хранителния режим при диабет. Тя обясни, че концепцията за строга диета е отживелица: „Не говорим за жестока ограничителна диета, а за правилно хранене. Първата стъпка е стремеж към нормално тегло“.

„Една чаша червено вино е допустима. Но алкохолът сам по себе си може да свали кръвната захар. Никога не трябва да се приема без храна“, обясни тя.



За новодиагностицираните тя отправи успокоение и конкретни насоки: „Не бива да са уплашени. Могат да ядат много храни – но информирано. Да пресмятат въглехидратите, да се движат редовно и да поддържат теглото си. Дори 5–10% намаление е успех“.



Диабетът е лечим, контролируем и в много случаи предотвратим – категорични са специалистите. Но само ако обществото и отделният човек поемат активна роля в борбата срещу рисковите фактори.

