Диаманти, рубини и смарагди за над 9 милиона евро заловени при спецакция в Турция

Пиксабей

Турската полиция е заловила над 155 килограма скъпоценни камъни и накити, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., на обща стойност 9,4 милиона евро в рамките на специализирана операция срещу незаконната търговия, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Според официално съобщение на Истанбулската главна прокуратура операцията е проведена на 41 отделни адреса, като наред с конфискуваните скъпоценни камъни и бижута са задържани и 35 души, обвинени в „нелегален внос и търговия със скъпоценни камъни“ и „създаване на организирана престъпна група“.

По информация на прокуратурата към момента продължава издирването на шестима от обвинените.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!