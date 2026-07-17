Диан Дончев след равния на Спартак: Точката си е точка

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Помощник-треньорът на Спартак Диан Дончев води отбора в срещата от първия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948, завършила 2:2.

След мача определи резултата като справедлив.

„С оглед развитието на резултата може да кажем, че не сме доволни, но пък имаше и момент, в който можеше да стане и 2:3. Това вече не ни устройваше. Като резултат 2:2 мисля, че е реален.

Постройката за мача е на старши треньорът Гьоко Хаджиевски. С оглед и връщането на Ахмед Ахмедов, и Георг Стояновски в атака сме малко по-агресивни и по-силни, но ще трябва време още за Ахмедов да влезе в кондиция.

За дербито мисля, че Вашко Оливейра един мач беше наказан. Мисля, че Джонатан Уртадо също е един или два, и Антон Иванов мисля, че един мач и се връщат за другия двубой. Димо Кръстев има мускулен проблем. Трябва да отшуми- тази седмица ще видим какво е състоянието.

Като първи мач за сезона ми хареса абсолютно като динамика. Даже и като резултат. При два на нула допуснахме елементарен първи гол от дузпа. След това пак имаше натиск, в който допуснахме втори гол и можеше и трети да стане, но добре е като първи мач. Точката си е точка. Имаме вече конкуренция на всеки пост. По двама човека, някъде и трима. Всеки трябва да се бори за мястото и който е в най-добро кондиционно състояние, той ще играе.“

Редактор "Екип на Петел",

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