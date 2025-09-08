Диан Иванов: Не съм се крил. Получих заплахи за живота ми

Снимка: Община Варна

Във фейсбук профила на Диан Иванов отново има активност, съобщава Нова Варна. Преди броени минути бившият заместник-кмет на Варна публикува следното:

„Днес се навършват 2 месеца от акцията на КПК и ГДБОП във Варна. На 16.07. депозирах заявление пред СГП, че показанията, „взети“ от мен, са под натиск и поисках да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Заявлението споделих в личния си профил във Фейсбук.

Какво последва:

1. Постът ми във Фейсбук беше свален – не от мен и поради причина, която остава неясна за мен и до днес. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.

2. Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми.

3. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си.

4. До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания.

Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели.

Предстои да разберем какво ще се случи с мен…“

