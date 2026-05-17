Диана Блажева спечели The Floor

The Floor България вече има своя първи победител.

След три месеца на напрегнати двубои и неочаквани обрати пред зоркия поглед на водещия Юлиан Костов, търговският директор Диана Блажева показа, че знанията, бързите реакции и стратегията са ключът към успеха

. Тя се впусна в приключението със скромната цел да не загуби в първата си битка, но противно на собствените си очаквания грабна шампионската титла и наградата от 30 000 евро. Пътят на Диана към върха демонстрира смелост и стратегия – когато „Рандъмайзерът“ посочи нейното име за първи път, тя изненада всички и избра да влезе в дуел на тема „Автомобили“, който спечели с лекота.

Истинският й скрит коз се оказа категорията „Билки и подправки“, която я превърна и в един от найопасните противници на гигантския LED под.

Стремежът на останалите участници да избегнат сблъсък с нея позволи на Диана да запази позициите си и да изчака стратегически, за да се включи в решителните битки. Неин противник в грандиозния изцяло женски финал беше Божидара Захариева.

В дуелите Диана беше категорична и не остави шансове на съперничката си.

С усмивка и огромно вълнение тя сподели, че посвещава успеха най-вече на себе си, тъй като е съумяла да надскочи собствените си очаквания.

