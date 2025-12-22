Диана Дамянова: Да оставим сутрешния блок на бТВ празен заради Цънцарова

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Извън това, което в момента показва социологията, сега ще се нароят много нови партии, проекти и коалиции. На този етап празнините са в дясното пространство от политическия спектър и там вече се задават нови проекти. Така че дали Румен Радев ще слезе и ще реализира свой проект за предстоящите избори или не, картинката на изборите няма да е същата, както до момента. Смятам, че най-вероятно ще гласуваме неколкократно, след което хората ако се откажат да ходят да гласуват, отново ще се върне старата картинка, коментира пред Нова тв пиар експертът Диана Дамянова.

Това, което се случва в момента, е, че разни хора се опитват по телевизионните студия на намалят напрежението и да обясняват, че ако Радев не влезе в изборите, нищо няма да се промени, че няма смисъл да се гласува. Това е според неприемливо, защото хората съвсем ясно казаха какво искат и тук не става въпрос само стотиците хиляди българи, които бяха по площадите. Човек, ако види социологическите проучвания, ще види колко голяма е подкрепата за каузата на протеста. Хората не искат точно това, което се готви – досегашните партии да се препакетират и пак да управляват, коментира Даниел Смилов.

Със сигурност изказването, че уволняването на Мария Цънцарова от бТВ е свързано пряко с покупката на Лукойл, граничи с фантасмагория. Самите автори на коментара, че Мария е уволнена по икономически интереси, започнаха да се извиняват. Така или иначе това е политическа акция, направена под политически натиск. Аз лично ще имам своята реакция на това нещо и няма да стъпя в това студио докато не се изясни ситуацията с Цънцарова и докато не получа убедителни доказателства, че това не е акт на репресия. Ако всеки един от нас го направи, сутрешният блок ще остане празен, коментира Дамянова.

Това може да е частна медия, но не е бакалия. бТВ като медия, макар и частна, изпълнява обществена функция и заради това тя е под обществен контрол и когато сменяте популярно лице по политически причини, нормално е хората да се наелектрезират. Списъкът с такива имена е дълъг, коментира Смилов.

