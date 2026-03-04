Диана Дамянова: Наименованието „Прогресивна България“ е „трепач на продажбите“

Кадър Нова тв

Наименованието „Прогресивна България“ е „трепач на продажбите“, а маркетинговата стратегия на президента Румен Радев напомня на „зелен сапун в лоши заглавия“. Това коментира пиар експертът Диана Дамянова пред БНР. Според нея държавният глава планира да прекара кампанията в „нелегалност“, представляван от други лица, а визуалната идентичност на проекта издава липса на професионален маркетинг.

Дамянова изрази разбиране към съпругата на президента Десислава Радева, която по думите ѝ се е разграничила от проекта заради неговата неадекватност. Експертът описа продукта като „ужасен“ и допълни, че логото изглежда правено с шрифт от 30-те години. Въпреки слабата комуникация, голяма част от електората все още възприема Радев като спасител.

Пиар специалистът прогнозира, че президентът е застрашен да стане първа политическа сила въпреки кампанията. Тя обаче предупреди, че разочарованието ще настъпи рязко, ако не успее да състави правителство. Доскоро Румен Радев отричаше да стои зад конкретни партии или движения, но ситуацията преди вота на 19 април промени политическия пейзаж.

В анализа си Дамянова сравни проекта на Радев с новата формация на Николай Попов – коалиция „Сияние“. Според нея и в двата случая се разчита на протестен вот, но „сапунът“ на Попов е по-добре опакован. Успехът на гражданското движение зависи от бързата мобилизация на хората, докато при провал формацията бързо ще се разпадне.

Относно ПП-ДБ, Дамянова прогнозира, че те няма да надхвърлят 300 000 гласа. Експертът, който в миналото описа кратка история на т.нар. „сглобка“, подчерта, че протестиращите хора в България често отказват да гласуват, което ограничава възможностите за промяна.

Бойко Борисов и Делян Пеевски разполагат със „стройна електорална площадка“, допълни тя. По думите ѝ техните позиции могат да бъдат застрашени единствено при много висока избирателна активност, тъй като става въпрос за добре изградени партийни структури.

