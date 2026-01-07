Диана Дамянова: Ще се въртят, ще се въртят и накрая пак Главчев ще е служебен премиер

кадри Нова нюз, Булфото

Създава се паника, каквато няма, това коментира по повод притесненията, че няма да се намери служебен премиер, пиар експертът и политически наблюдател Диана Дамянова. „Ще се въртят, ще се въртят, накрая пак Главчев ще е служебен премиер”, заяви тя по Нова нюз.

По нейно мнение това, че председателят на парламента и омбудсмана обявиха, че не желаят да поемат служебното правителство, не е важен въпрос.

Дамянова каза също, че е изненадана, че точно ПП-ДБ поискаха изборите да са през април, а не при първия възможен момент през февруари.

„Ще има още 1-2 протеста, свързани с промените в изборните закони”, прогнозира тя.

Протести очаква и журналистката Емилия Милчева. Тя обаче е на мнение, че отказите на хората от „домовата книга” може и да е сценарий максимално да се отложат изборите, за да утихне ефекта от големите протести. Милчева каза също, че всички потенциални служебни премиери са избрани от миналото мнозинство на Борисов и Пеевски. По тази причина отказите им са притеснителни, смята тя.

