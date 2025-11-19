Диана Дамянова: Ура, Ленчето е невинно, като вода ненапита

Кадър Фб

УРА!!!Ленчето е невинно! Като вода ненапита, макар и в морално отношение това с ненапитата вода да не съответства много много. Но е невинна.

Това коментира на страницата си във Фейсбук пиар експертът и основател на ПП Диана Дамянова по повод вчерашното оправдаване от съда на Бориславова.

Ето какво пише още тя:

Фалшификаторът е някой от кантората Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, който се е възползвал, /каквато е била по принцип практиката в тази кантора/, от свободно оставения от Ленчето електронен подпис, придружен с парола и е фалшифицирал подписите на 10-ина души, провел недействително събрание и т.н. и е освободил Кирил Петков от длъжността му в сдружението „Корал”.

Това е фигурата на НЕИЗВЕСТНИЯ ИЗВЪРШИТЕЛ. Този лирически герой се появява винаги, когато ответникът е достатъчно заможен за да може да си плати на адвокат, специалист по неизвестния извършител.

Всяко дело, от подпалването на сграда, до фалшификацията на подписи, без особени затруднения може да бъде приписано на неизвестен извършител. Щото, като Ленчето казва, че не е тя, еми то е ясно че не е тя. Кой да е тогава. Опа, неизвестният извършител.

Потърпевшите не са допуснати да свидетелстват и да посочат нанесените им щети, както и че не са се подписвали на подаденито от кантората документи. Такъв е законът, натворен от Ленчета.

Уповавайки се на гениалното ни законодателство, творено именно от Ленчета, Денички и Венко Събрутевци и полягайки на работа на добър адвокат, ти можеш да си правиш каквото си поискаш, а накрая отговорността се носи от неизвестен извършител.

Какво може да се каже за кантора, дето електронните подписи на адвокатите си лежат на бюрата, съпроводени от паролите си и са оставени за общо ползване, вие сами можете да прецените.

Спомената по-горе кантора е една от тези, дето съм сигурна че това е недопустимо и не е практика. Работила съм с тях по различни проекти, познавам и съм в приятелски отношения с хора от нея.

Но, какво му пука на Ленчето, че това дискредитира кантората, или че потенциално набеждава друг.

Законодателството на тази страна се твори от Ленчета, именно за да обслужва Ленчета.

Останалото е митология.

Женски теми

Единственият малък проблем е, че когато бъде опрадвано /на първа инстанция/ лице, което прехвърля вината си на неизвестен извършител и в същото време страстно защитава други лица за отнети граждански права, тогава започваш да се замисляш и за невинността и на тези лица. Затова, не бъдете на Ленчето.

Не си оставяайте електронния подпис , заедно с паролата на бюрото, че да бъде ползвано от неизвестни извършители. Колкото за злепоставянето на една от най-известните правни кантори, то те са големи момчета и момичета и навярно знаят как да се оправят от този срам.

