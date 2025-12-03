Диана Петкова не успя да влезе във финала на Европейското по плуване

снимка: Пиксабей

Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката финишира с 10-о време в сериите с 59.16 секунди, което не бе достатъчно за влизане сред осемте финалистки.

Диана Петкова, която е шеста в тази дисциплина от предишното европейско първенство в Отопени преди две години, е втора резерва за финала утре.

Десетото й място на 100 съчетано е най-доброто класиране за България от шампионата в Люблин до момента, предава Спортал.

Марит Стеенберген от Нидерландия бе най-бърза в полуфиналите с 57.96 секунди.

