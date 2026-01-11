Диана Русинова: Черен лед е сковал улиците в столичен квартал
Диана Русинова отправи ясно послание към кмета на "Подуяне".
Черен лед е сковал улиците в столичния квартал "Левски Г", а движението по тях е реален риск за живота както на шофьорите, така и на пешеходците. За това алармира експертът по пътна безопасност Диана Русинова, която публикува кадри от заледената улица "Могилите".
В остра публикация Русинова насочи критиките си директно към районния кмет на "Подуяне" Кристиян Христов, обвинявайки го в липса на загриженост за гражданите.
"Очевидно районният кмет на Подуяне не е много загрижен за безопасността на гражданите," заяви Русинова.
Според експерта от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), ситуацията в квартала е "критична". Снимките показват улица, покрита с тънък слой прозрачен лед – явление, известно като "черен лед", което е изключително коварно, тъй като често остава незабелязано от водачите, докато не загубят контрол над автомобила.
Русинова е категорична, че ледът е обхванал не само пътното платно, но и тротоарите, поставяйки в капан живеещите в зоната.
"Кмете, свърши си работата и обработи улиците! Застрашават живота на всички ни!", призовава тя в емоционален апел към местната власт.
Това не е първата критика към администрацията на район "Подуяне" в последните седмици. Районът, управляван от Кристиян Христов ("Спаси София"), наскоро бе в центъра на напрежение и заради проблеми със сметосъбирането. Сегашният сигнал за необработени улици добавя нов щрих към управленските предизвикателства в една от големите столични общини.
Предупреждението идва само дни след като Русинова сигнализира за друга опасност по софийските улици – наличието на лед, скрит под "свежата снежна покривка", който превръща спирането в изпитание дори за опитните шофьори, пише dunavmost.com.
