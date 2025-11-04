Диана Русинова: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата трябва да се закрие

Булфото

Европейската комисия трябва да провери и усвояването на еврофондовете за пътна безопасност у нас и състоянието на пътищата ни. Това съобщи председателят на Комисията по петициите в ЕП и изрази надежда от ЕК да изпратят писмен отговор.

Членовете на парламентарната комисия обсъдиха петиция, в която лошото състояние на пътищата в страната ни беше обвързано с редица смъртни случаи, включително и гибелта на 12-годишната Сияна Попова през пролетта. Петицията е внесена от българска гражданка - Росалина Гадючкова, която живее във Великобритания, но, при завръщането си в България е се запознала с историята на Сияна и е видяла обществената реакция след трагедията. Петицията ще остане отворена и ще бъде и под контрола на ЕК.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики коментира пред БНР, че изграждането на безопасната система е пряко свързано с изграждането на качествена и безопасна инфраструктура.

“Големият въпрос е не защо ЕК се е загрижила изведнъж за състоянието на българските пътища - те са в ужасно състояние от години. Да не говорим, че последните 4 години, когато различни хора решиха, че няма да поддържат пътната инфраструктура, защото по този начин трупаха някакви политически дивиденти за сметка на живота и здравето на хората, тя се влоши още повече. Сега, в интерес на истината, за едно лято беше направено доста, но категорично няма как да се навакса цялото това изоставане”.

Оценката за състоянието на пътната инфраструктура, представена от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата Русинова оцени в ефира на "Хоризонт" като направена “на твърде ниско ниво, доста аматьорски”.

"Много работят, но никой не може да види резултатите. И е малко срамно в един момент ние да видим, че Европейската комисия ни взимала на мониторинг, защото някой дреме някъде. Моят личен съвет и към министър-председателя, и към другите институции в Народното събрание е, че тази държавна агенция трябва да се закрие. Ние направихме анализ колко пари харчи. Всъщност не разбираме къде отиват, за какво отиват тези пария при положение, че ето вижте по какъв срамен момент стигаме - няколко наказателни процедури имаше срещу България именно заради неизпълнение на задачи, свързани с пътната безопасност”.

Идеята на създаването на Държавната агенция беше да бъде координатор между всички останали институции - МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието - министерства, които имат пряко отношение към министерство на транспорта. Само че тази държавна агенция беше така ръководена, че тя си играе на неправителствена организация. Тя прави кампании, занимава се с билбордове, но не прави същинската част - оценката на безопасността и мерките, които де факто трябва да прави.

Относно проверката, инициирана от Правосъдното ведомство, на вещите лица, които правят автотехнически експертизи, Русинова коментира в предаването "Преди всички":

Мое лично виждане е, че в България степента на обучение, степента на познание на така наречените вещи лица, общо взето, е на доста ниско ниво. В Англия например, всяка година правят Международен ден, на който симулират различни видове катастрофи и след това се анализират щетите от катастрофата, причините за настъпването на катастрофата, което е механизъм за много бързо повишаване на познанията на тези експерти. Тоест това са истински експерти. Проблемите, свързани с това кой колко часа е работил, със заплащанията на тези хора са решени много отдавна. А тук, в България, отстрани изглежда, че е създаден картел от хора, които взимат ролетка и отиват на пътя да намерят някакви неща”.

“На нас ни трябват ясни и категорични експертизи, които лежат наистина върху много сериозни доказателства. При нито едно ПТП в България не е мерено съпротивлението на хлъзгане, например, или приплъзване на асфалтовото покритие, тъй като това е фактор, който се приема от вещите лица. Има достатъчно уреди. От 1968 година има такива уреди. Никога не съм прочела и експертиза, при която да е проверено състоянието на автомобилната гума”, категорична е Русинова.

Тя сподели за акция на ЕЦТП, при която заедно с колегите ѝ са проверили гумите на колите, спрени пред магазин за хранене от голяма верига. Установили, че има гуми, произведени през 2005-6 година.

