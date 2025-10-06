Диана Русинова: ЕЦТП никога не е членувал пилота управлявал катастрофиралия автомобил

Снимка Булфото

По повод спекулациите и неверните твърдения във връзка с тежкия инцидент от Варна, разпространени от хора преструващи се на журналисти:

1. В ЕЦТП никога не е членувал пилота управлявал катастрофиралия автомобил. Това момче аз лично, дори, не го познавам;

2. ЕЦТП не поддържа под никаква форма комуникация с Автомобилна федерация на България (АФБ).

3. Подкрепяли сме и продължаваме да подкрепяме истинската федерация с над 40 години история: Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС).

4. Насърчавам автора на лъжите по наш адрес да се извини, защото същият е видял единствено добро и коректно отношение от мен лично и от European Center for Transport Policies

5. Настоявам колегите ми от ЕЦТП да не бъдат обиждани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!