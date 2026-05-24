Диана Русинова: На пътя всеки може да стане жертва!

Снимка: Булфото

"На пътя всеки може да стане жертва", написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Постът ѝ е в памет на Радостин Кирилов.



"Споделям този пост в памет на Радостин Кирилов (1981 г. - 2026 г.), който загуби живота си, докато изпълняваше служебните си задължения на пътя. Радостин беше един от онези хора, които никого не забелязваме на пътя, но чиито знания и умения ни служеха, за да можем ние да забележим пътните условия. Радостин работеше като оператор на машина за полагане на пътна маркировка. Отговорна и както се оказа, опасна работа!", пише още тя.

"Клишето, че “миг невнимание коства цял живот страдание” в този случай ще е напълно вярно. Невниманието на един водач на тежкотоварен камион коства живота на Радостин. Той остави сирак. Синът му остана без семейство в 11-ти клас. Догодина ще е абитуриент и няма да има кой да го изпрати на абитуриентска вечер", разказва Диана Русинова.



"На същото това място, където тежкотоварният камион помете Радостин, но в обратната посока, само седмица по-рано друг мъж загуби живота си, отново пометен от камион. С тази публикация не слагам всички под общ знаменател, не търся и не раздавам справедливост, просто обръщам внимание на това, че на пътя всички сме равни. Трябва взаимно да се уважаваме и пазим", заявява тя.



"Когато видите работници по платното, намалете, и тях някой ги чака да се приберат - живи, защото и те имат семейства. Когато ковчегът се затвори и всички кажем “Амин”, вече е много късно да съжаляваме! От под земята никой се е върнал", завършва Диана Русинова.

