Диана Русинова: Поредно тежко ПТП с участието на камион, петима ранени
Снимка: Булфото
За поредна катастрофа с тир съобщава пътният експерт Диана Русинова във фейсбук. Публикацията ѝ е от преди няколко минути.
"Поредно тежко ПТП с участието на камион. Този път на АМ Струма!", пише тя.
"Петима ранени вследствие на инцидента. На място е изпратена и въздушна линейка", добавя още Диана Русинова.
"Малко преди включването към АМ Струма на изхода от Дупница при посока на движение към гр. София автомобил се е ударил в спрял камион", съобщава пътният експерт.
"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница!", завършва Диана Русинова.
Редактор "Екип на Петел",
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