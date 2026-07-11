Диана Русинова: Поредно тежко ПТП с участието на камион, петима ранени

Снимка: Булфото

За поредна катастрофа с тир съобщава пътният експерт Диана Русинова във фейсбук. Публикацията ѝ е от преди няколко минути.

"Поредно тежко ПТП с участието на камион. Този път на АМ Струма!", пише тя.

"Петима ранени вследствие на инцидента. На място е изпратена и въздушна линейка", добавя още Диана Русинова.



"Малко преди включването към АМ Струма на изхода от Дупница при посока на движение към гр. София автомобил се е ударил в спрял камион", съобщава пътният експерт.



"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница!", завършва Диана Русинова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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