Диана Русинова: Разпилян е опасен товар на АМ "Хемус"
Кадър Фейсбук, Д. Русинова
Разпилян е опасен товар при тежкото ПТП на АМ "Хемус" при км 16 в посока София, обяви във фейсбук профила си експертът от Европейския център за транспортни политики.
Ето какво написа още тя за инцидента, при който по-рано обявиха, че е разлято гориво:
"По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор: ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution
Клас опасност: 5.1 (окислител) + (😎 корозивен, Опаковъчна група II
Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)
Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация."
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!