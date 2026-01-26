Диана Русинова: Разпилян е опасен товар на АМ "Хемус"

Кадър Фейсбук, Д. Русинова

Разпилян е опасен товар при тежкото ПТП на АМ "Хемус" при км 16 в посока София, обяви във фейсбук профила си експертът от Европейския център за транспортни политики.

Ето какво написа още тя за инцидента, при който по-рано обявиха, че е разлято гориво:

"По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор: ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution

Клас опасност: 5.1 (окислител) + (😎 корозивен, Опаковъчна група II

Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)

Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация."

