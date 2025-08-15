Диана Русинова: Шамар

Кадри Нова ТВ

Диана Русинова коментира в профила си в социалната мрежа тежкия инцидент, случил се снощи в София. Шофьор с двуседмичен стаж се вряза в автобус на градския транспорт и уби човек. Снощи в София. Дрифтаджия минал на червено на 21 години... Лек автомобил с висока скорост се врязва в автобус. Пореден инцидент? Не. Това е пореден шамар в лицето на цяла България. Шамар, който доказва едно – държавата я няма. Я няма в училище – където децата трябва да научат, че да караш като безразсъден идиот е престъпление, а не геройство. Я няма в Министерството на транспорта и „Автомобилна администрация“ – потънали до гуша в корупция и безразличие. Там не е важно кого пускат на пътя, а какъв рушвет ще вземат. Я няма и в МВР – органите, които трябва да спират безумците, вместо да гледат как клиповете им се въртят в социалните мрежи. „Герои“ на TikTok и Instagram, които безнаказано нарушават правилата, подстрекавайки други да правят същото. Защото, щом няма сигнал – няма и реакция. Я няма и в общината – която миналата година раздаде хиляди левове на знайни и незнайни НПО-та да „учат“ децата на безопасност. Пари на калпак, без отчет и без ефект, докато реалната превенция и инвестициите в безопасна инфраструктура остават в сферата на мечтите. А държавната агенция за безопасност на движението? Мълчи. Скрила се е зад бюрата и прехвърля бюджетите, имитирайки дейност. Паразит, който не дава нищо на обществото, освен фалшива статистика и кухи кампании. Да, виновен е 21-годишният шофьор. Той ще си понесе последствията. Но нека бъдем честни – виновни сме и ние. С мълчанието си, с това, че ежедневно нарушаваме правилата, с това, че свикнахме с хаоса и го приемаме за нормално. До кога ще мълчим? До момента, в който някой убие нас или нашите деца? Защото тогава вече ще е късно. П.С. Сега ИА "АА" ще даде ли клипа да видим този как точно си е взел изпита за СУМПС? Много въпроси, но едва ли някой ще се изправи да даде отговори.

