Диана Русинова: Шофьорите на тирове се страхуват от контрол

кадър: бТВ

Черната статистика по пътищата продължава да расте. Само от началото на месеца при пътнотранспортни произшествия са загинали 17 души, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а пострадалите – близо 4100.

Окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да остави в ареста шофьора на товарния автомобил, който в петък – 10 юли, премина през разделителната мантинела и удари челно два автомобила – едни човек загина, а двама бяха ранени. Катастрофата се случи само две седмици след друга трагедия на същата магистрала, при която по сходен начин загинаха баща и двете му деца.

По темата в предаването „Тази сутрин“ на bTV гостува Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя беше мястото на инцидента на АМ „Тракия“. По думите ѝ разделителната мантинела е изградена през 2014 г. по проект и нормативи от 2010 г. Според нея това е съоръжение от по-нисък клас, проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1,5 тона, движещи се със скорост до 65 км/ч и при определен ъгъл на удара. Тя постави въпроса доколко подобна система е ефективна при сблъсък с тежкотоварни камиони, чието тегло многократно надвишава тези параметри.

Русинова подчерта, че основният проблем остава липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. Тя заяви, че никога не е наричала шофьорите на камиони „убийци“, както твърдят нейни критици, а настоява единствено за равнопоставен контрол върху всички участници в движението.

„Единственото нещо, за което призовавам, това е контрол – за всички, не за един, не за двама – за абсолютно всички. И съм шокирана от реакцията на тези хора, те очевидно се страхуват от контрола, те не желаят да бъдат контролирани“, подчерта експертът от Европейския център па транспортни политики.

Нашата борба е хората да могат да тръгнат на път и да се приберат живи. Никой не трябва да погребва близките си заради катастрофа“, допълни тя.

По повод конкретния инцидент тя уточни, че на мястото са били установени следи, които биха могли да са свързани със спукана гума, но подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от разследващите органи.

Русинова коментира и спазването на правилата от страна на професионалните водачи. Тя припомни, че българското законодателство забранява управлението на автомобил с джапанки, бос или без дрехи от кръста нагоре, но според нея подобни нарушения продължават да се допускат.

Според нея засиленият контрол трябва да бъде осъществяван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта. Тя разкритикува институцията за липсата на достатъчно активна позиция по отношение на обществения превоз на товари и пътници.

Като пример Русинова посочи и проблема със зърновозите. По думите ѝ и двата камиона, участвали в последните тежки катастрофи на АМ „Тракия“, са превозвали зърно. Тя твърди, че в миналото опитите за по-строг контрол върху този сектор са срещнали сериозна съпротива, включително срещу представители на транспортното министерство, настоявали за по-строги проверки.

Според Русинова без последователен контрол върху тежкотоварните автомобили, включително проверките за претоварване и техническа изправност, подобни трагични инциденти ще продължат да се повтарят.

Редактор "Екип на Петел",

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