Диана Русинова: Със сликове гуми с 218 км/ч навръх първия учебен ден поредният се размаза на входа на София

15.09.2025 / 12:02 1

Снимки: Европейски център за транспортни политики

Със сликове гуми, с 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредния джигит се размаза на входа на София. Това написа във фейсбук страницата си Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики
 
Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би, пише още Русинова.

По първоначални данни шофьорът на автомобила е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 ч. тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе". Изясняват се причините за инцидента.

 

kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 506964 | Одобрение: 93334
Да съберат червата и крайниците в един чувал и в екаресажа при другите умрели пръчове, свине и говеда....Добре е, че не е убил човек.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

