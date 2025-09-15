Диана Русинова: Със сликове гуми с 218 км/ч навръх първия учебен ден поредният се размаза на входа на София

Снимки: Европейски център за транспортни политики

Със сликове гуми, с 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредния джигит се размаза на входа на София. Това написа във фейсбук страницата си Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики



Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би, пише още Русинова.

По първоначални данни шофьорът на автомобила е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 ч. тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе". Изясняват се причините за инцидента.

