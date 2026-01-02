Диана Русинова: Търговците връщат в левове, за да се изчистят от българските пари

Кадър Фб

Диана Русинова алармира за масова злоупотреба с "вратичка" в закона по време на двойното обращение

Търговци масово се опитват да превърнат клиентите си в "обменни бюра", като връщат ресто в левове, въпреки че са длъжни да го правят в евро. За порочната практика алармира експертът по пътна безопасност Диана Русинова, която лично се сблъска с проблема в квартален магазин днес, цитира Дунав мост.

Случаят разкрива как бизнесът използва периода на двойно обращение (1–31 януари 2026 г.), за да се "изчисти" от старите български пари за сметка на потребителя.

Инцидентът се разиграва днес следобед, видно от касовата бележка с час 15:01. Русинова пазарува стоки на стойност 11,38 евро и плаща с банкнота от 20 евро. Според Закона за въвеждане на еврото, търговецът е длъжен да върне рестото от 8,62 евро в европейска валута.

Вместо това обаче, касиерът връща сумата в левове – 16,85 лв.

"Какво се оказа – че аз като клиент трябва да играя ролята на обменно бюро за магазините. Това е крайно нелоялна практика," възмущава се Русинова в социалните мрежи.

Лъжата лъсва след скандал

Най-скандалният момент в ситуацията е опитът за манипулация. Първоначално търговците често се оправдават с липса на наличност в евро – единственото позволено от закона изключение.

Русинова обаче не отстъпва: "След известна разправия се оказа, че евро си имат и си ми върнаха в евро."

Това доказва, че не става въпрос за липса на средства, а за умишлена политика на обекта да се освобождава от левовата си наличност, прехвърляйки ангажимента за обмяна върху клиента.

Какво казва законът?

Съгласно Чл. 25, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България:

"В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро."

Единственото изключение ("вратичката", която търговците използват) е, когато нямат "достатъчна моментна наличност". В случая на Русинова обаче наличност е имало, което прави действието на търговеца директно нарушение на закона.

Икономическата логика зад това поведение е проста. Търговците бързат да се отърват от физическите левове преди края на януари, за да си спестят таксите и времето за инкасиране и внасяне на старите пари в банките. Ако успеят да ги върнат като ресто, проблемът става на клиента, който ще трябва сам да ги харчи или обменя.

