Диана Русинова: Техническото състояние и гумите на тежкотоварните автомобили са потресаващи

Снимки: Фейсбук, Д. Русинова

Този тежкотоварен автомобил самокатастрофира на път I-1 посока Ботевград, малко след участъка с временна организация на движението. Това съобщава във фейсбук пътният експерт Диана Русинова.

"Чист късмет е, че не е преминал през мантинелите. Сами можете да видите състоянието на гумите му", допълва още тя.



"Чисто чудо е, че в този момент до него не е имало друг автомобил", пише също пътният експерт от Европейския център за транспортни политики.





"Техническото състояние и гумите на тежкотоварните автомобили са потресаващи", заявява още Диана Русинова.

И допълва, че път I-1 посока София в момента е блокиран.

Движението по път I-1 Мездра - Ботевград при км 181 в посока Ботевград е временно в една лента поради завъртял се ТИР, предупреждават и от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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