Диана Русинова: Техническото състояние и гумите на тежкотоварните автомобили са потресаващи
Снимки: Фейсбук, Д. Русинова
Този тежкотоварен автомобил самокатастрофира на път I-1 посока Ботевград, малко след участъка с временна организация на движението. Това съобщава във фейсбук пътният експерт Диана Русинова.
"Чист късмет е, че не е преминал през мантинелите. Сами можете да видите състоянието на гумите му", допълва още тя.
"Чисто чудо е, че в този момент до него не е имало друг автомобил", пише също пътният експерт от Европейския център за транспортни политики.
"Техническото състояние и гумите на тежкотоварните автомобили са потресаващи", заявява още Диана Русинова.
И допълва, че път I-1 посока София в момента е блокиран.
Движението по път I-1 Мездра - Ботевград при км 181 в посока Ботевград е временно в една лента поради завъртял се ТИР, предупреждават и от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от Пътна полиция.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!