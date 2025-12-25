Диана Русинова: Тежка катастрофа до врачанско село, две деца са откарани в болница
Наш представител в Европейския център за транспортни политики съобщи за тежка катастрофа до Враца.
Ето какво написа Диана Русинова в личния си профил във Фейсбук:
Преди минути е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие на път II-15, в района на едно от кръстовищата за село Оходен.
Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.
Пострадали са две деца, пътуващи в лекия автомобил Seat. Те са транспортирани до болница за медицински прегледи.
Движението в участъка се регулира от Пътна полиция.
В момента в района вали силен сняг, духа силен вятър и има предпоставки за снегонавявания.
Апел към всички водачи:
Шофирайте с изключително внимание, съобразявайте скоростта с метеорологичните условия.
