Диана Русинова: Тежка катастрофа до врачанско село, две деца са откарани в болница

Наш представител в Европейския център за транспортни политики съобщи за тежка катастрофа до Враца.

Преди минути е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие на път II-15, в района на едно от кръстовищата за село Оходен.

Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.

Пострадали са две деца, пътуващи в лекия автомобил Seat. Те са транспортирани до болница за медицински прегледи.

Движението в участъка се регулира от Пътна полиция.

В момента в района вали силен сняг, духа силен вятър и има предпоставки за снегонавявания.

Апел към всички водачи:

Шофирайте с изключително внимание, съобразявайте скоростта с метеорологичните условия.

