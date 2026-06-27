Диана Русинова: Това със спуканата гума на "Тракия" не го вярвам

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Експертът по пътна безопасност Диана Русинова отправя тежки обвинения към държавата, говори за лобистки интереси, за виртуални милиони за безопасност – и задава поредица от неудобни въпроси, на които институциите от години отказват да дадат истински отговор, пише Блиц.

- Да попитаме и друго – след всяка подобна катастрофа слушаме едни и същи обяснения – за човешка грешка, спукана гума, несъобразена скорост. Не прикриваме ли обаче така много по-големия проблем – инфраструктурата, която не прощава нито една грешка?

- Това със спуканата гума, като обяснение за инцидента на "Тракия", аз не го вярвам. Според мен спукана гума няма.

- Не би ли следвало да има поне следа от спирачен път, черни следи от спуканата гума…

- Има едни черни следи, но странното е, че те са от десните гуми, а шофьорът е завил наляво. Тази следа може даже да не е конкретно от този пътен инцидент, а може и да е по съвсем други причини.

Едната от гумите наистина е била в много лошо състояние. Но камионът, след като минава през мантинелата, нормално е така да стане.



- А може би гумата се спукала вследствие от удара в мантинелата, а не преди това?

- Именно, да. И аз така мисля. Но тук изниква поредният въпрос – ние продължаваме да имаме един доста паразитен контролен орган в лицето на Изпълнителната агенция. Припомням ви, че това е същата Изпълнителна агенция, която беше глобила на Роби Уилямс камионите. Тя продължава да е с работно време. Не е като Пътна полиция – с денонощен контрол.

Тяхната работа, вие ще ме разберете правилно, е малко „Ден – година храни“. И случаят с Роби Уилямс го доказа.

Изобщо има доста проблеми. Трябваше уж да се реформира, да се обединяват с МВР. Нищо не стана. Всичко си продължи по старому. Всичко, което се случва, е формално. Държавната агенция излиза, включително и предишната й председателка Малина Крумова, с едни сърцераздирателни постове във фейсбук, от които става ясно колко много работа били свършили и никой не ги бил оценявал. Това беше не смехотворно, а направо обидно.

Свидетел разказа какво е видял в първите минути след катастрофата със загинали на АМ „Тракия“

26 юни | 7:55

6 коментара

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Като имате предвид, че миналата година, когато отидохме да правим една инспекция на село Крепост, Хасковско, Държавната агенция и АПИ стояха на колите си, подпираха се три часа, пушеха цигари и пиха кафе. Дори не дойдоха, ей така, от любопитство, да видят какво правим.

Ето така се управлява пътната безопасност – с безсмислени доклади и по абсолютно фалшив начин се отписват жертви. Но кого лъжат?

Още в https://blitz.bg/intervyu/diana-rusinova-pred-blic-za-katastrofata-s-tri-zhertvi-na-trakiya-ima-cherni-sledi-no-strannoto-e-che-te-sa-ot-desnite-gumi-a-shofyorat-e-zavil-nalyavo_news1159076.html

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