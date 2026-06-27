Диана Русинова: Това със спуканата гума на "Тракия" не го вярвам
Кадър Нова тв
Експертът по пътна безопасност Диана Русинова отправя тежки обвинения към държавата, говори за лобистки интереси, за виртуални милиони за безопасност – и задава поредица от неудобни въпроси, на които институциите от години отказват да дадат истински отговор, пише Блиц.
- Да попитаме и друго – след всяка подобна катастрофа слушаме едни и същи обяснения – за човешка грешка, спукана гума, несъобразена скорост. Не прикриваме ли обаче така много по-големия проблем – инфраструктурата, която не прощава нито една грешка?
- Това със спуканата гума, като обяснение за инцидента на "Тракия", аз не го вярвам. Според мен спукана гума няма.
- Не би ли следвало да има поне следа от спирачен път, черни следи от спуканата гума…
- Има едни черни следи, но странното е, че те са от десните гуми, а шофьорът е завил наляво. Тази следа може даже да не е конкретно от този пътен инцидент, а може и да е по съвсем други причини.
Едната от гумите наистина е била в много лошо състояние. Но камионът, след като минава през мантинелата, нормално е така да стане.
- А може би гумата се спукала вследствие от удара в мантинелата, а не преди това?
- Именно, да. И аз така мисля. Но тук изниква поредният въпрос – ние продължаваме да имаме един доста паразитен контролен орган в лицето на Изпълнителната агенция. Припомням ви, че това е същата Изпълнителна агенция, която беше глобила на Роби Уилямс камионите. Тя продължава да е с работно време. Не е като Пътна полиция – с денонощен контрол.
Тяхната работа, вие ще ме разберете правилно, е малко „Ден – година храни“. И случаят с Роби Уилямс го доказа.
Изобщо има доста проблеми. Трябваше уж да се реформира, да се обединяват с МВР. Нищо не стана. Всичко си продължи по старому. Всичко, което се случва, е формално. Държавната агенция излиза, включително и предишната й председателка Малина Крумова, с едни сърцераздирателни постове във фейсбук, от които става ясно колко много работа били свършили и никой не ги бил оценявал. Това беше не смехотворно, а направо обидно.
Свидетел разказа какво е видял в първите минути след катастрофата със загинали на АМ „Тракия“
26 юни | 7:55
6 коментара
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Като имате предвид, че миналата година, когато отидохме да правим една инспекция на село Крепост, Хасковско, Държавната агенция и АПИ стояха на колите си, подпираха се три часа, пушеха цигари и пиха кафе. Дори не дойдоха, ей така, от любопитство, да видят какво правим.
Ето така се управлява пътната безопасност – с безсмислени доклади и по абсолютно фалшив начин се отписват жертви. Но кого лъжат?
Още в https://blitz.bg/intervyu/diana-rusinova-pred-blic-za-katastrofata-s-tri-zhertvi-na-trakiya-ima-cherni-sledi-no-strannoto-e-che-te-sa-ot-desnite-gumi-a-shofyorat-e-zavil-nalyavo_news1159076.html
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