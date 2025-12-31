Диана Русинова: Трагедия в новогодишната нощ! Семейство е загинало в Нова Загора
Снимка: ЕЦТП
Семейство е загинало в Нова Загора преди минути. Трагедия и в новогодишната нощ! Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Мъж от ромски произход е минал на червен светофар и е помел преминаващата на зелено кола. Засега се съобщава за повече от една жертва, но това е непотвърдена информация, добавя още тя.
За катастрофата съобщава и бащата на Сияна - Николай Попов.
Ето какво пише той:
По непотвърдена към момента информация:
• автомобил е преминал на червен сигнал на светофар
• ударена е кола, преминаваща на зелено
• съобщава се за повече от една жертва, като има твърдения за загинало семейство
Подчертавам: Това не е официална информация. Очаква се потвърждение от МВР и компетентните органи. Призовавам всички да се въздържат от спекулации и език на омразата, докато фактите не бъдат официално обявени.
Ако информацията се потвърди – още една новогодишна нощ, белязана от безсмислена трагедия по пътищата.
