реклама

Диана Русинова: Трагедия в новогодишната нощ! Семейство е загинало в Нова Загора

31.12.2025 / 19:55 1

Снимка: ЕЦТП

Семейство е загинало в Нова Загора преди минути. Трагедия и в новогодишната нощ! Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Мъж от ромски произход е минал на червен светофар и е помел преминаващата на зелено кола. Засега се съобщава за повече от една жертва, но това е непотвърдена информация, добавя още тя.

За катастрофата съобщава и бащата на Сияна - Николай Попов.

Ето какво пише той:

По непотвърдена към момента информация:
• автомобил е преминал на червен сигнал на светофар
• ударена е кола, преминаваща на зелено
• съобщава се за повече от една жертва, като има твърдения за загинало семейство

Подчертавам: Това не е официална информация. Очаква се потвърждение от МВР и компетентните органи. Призовавам всички да се въздържат от спекулации и език на омразата, докато фактите не бъдат официално обявени. 

Ако информацията се потвърди – още една новогодишна нощ, белязана от безсмислена трагедия по пътищата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
robotron2000 (преди 26 минути)
Рейтинг: 54263 | Одобрение: 1758
даа да те отнесе някакъв пиян мангуст не е най добрият начин за завършване на живота! ама никой не избира как да си отиде! аз искам например на изпроводяк да задействам ръчно една термоядрена бомба! и да си отида с много фоерверки!!! ама никой не избира.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама