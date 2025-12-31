Диана Русинова: Трагедия в новогодишната нощ! Семейство е загинало в Нова Загора

Снимка: ЕЦТП

Семейство е загинало в Нова Загора преди минути. Трагедия и в новогодишната нощ! Това написа във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Мъж от ромски произход е минал на червен светофар и е помел преминаващата на зелено кола. Засега се съобщава за повече от една жертва, но това е непотвърдена информация, добавя още тя.

За катастрофата съобщава и бащата на Сияна - Николай Попов.

Ето какво пише той:

По непотвърдена към момента информация:

• автомобил е преминал на червен сигнал на светофар

• ударена е кола, преминаваща на зелено

• съобщава се за повече от една жертва, като има твърдения за загинало семейство

Подчертавам: Това не е официална информация. Очаква се потвърждение от МВР и компетентните органи. Призовавам всички да се въздържат от спекулации и език на омразата, докато фактите не бъдат официално обявени.

Ако информацията се потвърди – още една новогодишна нощ, белязана от безсмислена трагедия по пътищата.

