Диана Русинова: Три катастрофи за пет дни на едно и също място на АМ "Хемус"

Снимка: ЕЦТП

Възникнало е тежко ПТП на АМ "Хемус" при км 35 посока Варна. Припомням, това е трета катастрофа на това място за пет дни. Това написа във фейсбук профила си Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя предупреждава, че този участък е изключително опасен в момента.

"Има скъсвания на ограничителната система за пътища (мантинелата) и от дясната, и от лявата страна. Асфалтът е с изключително ниско съпротивление на хлъзгане. При наличието на дъжд и кал по платното за движение трябва да се кара с много ниска скорост, за да се избегнат тежки инциденти", добавя още тя.



"Настоявам АПИ да вземат спешни мерки за обезопасяването на участъка. Рискът от бъдещи тежки инциденти, дори и такива с фатален край е много висок", пише още Диана Русинова.

Призовавам водачите да намалят скоростта между 34-ти и 36-ти км на АМ "Хемус", завършва тя.

