Диана Русинова: Три млади живота, изчезнали за секунди. В реалността няма „рестарт“. Има game over – два метра под земята.

Силен пост написа Диана Русинова в социалната мрежа:

Три млади живота – изчезнали за секунди.

Поредната дързост на неопитен водач завърши с фатален край – този път за трима младежи на едва 17 и 18 години.

По-малко от 24 часа след като е получил свидетелство за управление, младият шофьор вече не е между живите. Резултатът от „правото да шофира“ е катастрофа, която унищожи не само автомобил, а цели човешки съдби.

Добре е сега да се види как е протекло обучението му, при кого, и кой е преценил, че този човек е готов да бъде пуснат на пътя.

Сигурно отново ще се намерят „експерти“, които да твърдят, че скоростта е била 90–100 км/ч. А по непотвърдена информация, реалната скорост е била около 160 км/ч – факт, който се потвърждава и от това, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара.

Това не е просто инцидент. Това е симптом на липсата на държава, липсата на контрол и липсата на реална политика по пътна безопасност. Резултатът са самонадеяни младежи, които живеят с илюзията, че животът е видеоигра – че има резервни части, „рестарт“ и втори шанс.

Но в реалността няма „рестарт“. Има game over – два метра под земята.

Наш общ дълг е да направим така, че младите хора да разберат: шофирането не е забавление. То е отговорност. Отговорност, която тежи колкото човешки живот.

